Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan ve Polonya'ya kiralık olarak giden Enis Destan bu sezon ise bordo-mavililerin önemli parçalarından birisi haline geldi.
Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen ve birçok maçta oyuna sonradan giren 21 yaşındaki santrfor, 2 gol atmayı başardı.
Bordo mavili yönetim, 1.86 boyundaki forvetin 2026'da bitecek sözleşmesini 4 yıl uzatmayı düşünüyor.
Genç oyuncuyla görüşmelerin başladığı belirtildi.
Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen ve birçok maçta oyuna sonradan giren 21 yaşındaki santrfor, 2 gol atmayı başardı.
Bordo mavili yönetim, 1.86 boyundaki forvetin 2026'da bitecek sözleşmesini 4 yıl uzatmayı düşünüyor.
Genç oyuncuyla görüşmelerin başladığı belirtildi.
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