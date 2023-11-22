Trabzonspor'da Enis'e yeni sözleşme

Trabzonspor, 21 yaşındaki oyuncusu Enis Destan'ın 2026'da bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Enis'e yeni sözleşme
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22 Kasım 2023 10:25
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan ve Polonya'ya kiralık olarak giden Enis Destan bu sezon ise bordo-mavililerin önemli parçalarından birisi haline geldi.

Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen ve birçok maçta oyuna sonradan giren 21 yaşındaki santrfor, 2 gol atmayı başardı.

Bordo mavili yönetim, 1.86 boyundaki forvetin 2026'da bitecek sözleşmesini 4 yıl uzatmayı düşünüyor.

Genç oyuncuyla görüşmelerin başladığı belirtildi.

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