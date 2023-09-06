Trabzonspor'da Enis Bardhi'ye 'lider' rolü

Trabzonsporlu Enis Bardhi, ligde haftaya damga vuran oyunculardan oldu. Bordo-mavililerin deplasmanda Kasımpaşa'yı beş golle mağlup ettiği karşılaşmada fileleri iki kez sallayan deneyimli orta saha oyuncusu, galibiyetin mimarlarından biri oldu.
İlk olarak klas bir vuruşla ceza sahası dışından kaleciyi avlayan futbolcu, ikinci golünde de ceza sahası çaprazından yine müthiş bir şutla fileleri havalandırdı. Rizespor karşısında da bir gol pası veren 28 yaşındaki oyuncu, böylece bu sezon toplamda 2 gol, 1 asiste ulaştı. Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 7 golle tamamlayan ve yine ilk haftalarda Antalya'ya iki gol birden atan Bardhi böylece bu sezona da benzer bir başlangıç yaptı.
MÜTHİŞ FORMUNUN ÖDÜLÜ
Enis Bardhi Karadeniz ekibindeki iyi performansının arkasından ülkesinden milli davet aldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elemelerinde İtalya ve Malta ile karşı karşıya gelecek Kuzey Makedonya'nın aday kadrosuna davet edildi. Ancak bu milli ara oyuncu için sadece kadroya alınmasından daha büyük bir anlam ifade edecek.
Makedon basınındaki haberlerde takımın birinci kaptanı Stefan Ristovski'nin milli takım kadrosunda yer almadığına dikkat çekilerek, daha önceden ikinci kaptan olan Enis Bardhi'nin yeni kaptan olacağı belirtildi. Futbolcunun Trabzonspor'daki müthiş formunun ülkede heyecan yarattığı, bunun İtalya maçına yansımasının beklendiği ifade edildi.
İlk olarak klas bir vuruşla ceza sahası dışından kaleciyi avlayan futbolcu, ikinci golünde de ceza sahası çaprazından yine müthiş bir şutla fileleri havalandırdı. Rizespor karşısında da bir gol pası veren 28 yaşındaki oyuncu, böylece bu sezon toplamda 2 gol, 1 asiste ulaştı. Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 7 golle tamamlayan ve yine ilk haftalarda Antalya'ya iki gol birden atan Bardhi böylece bu sezona da benzer bir başlangıç yaptı.
MÜTHİŞ FORMUNUN ÖDÜLÜ
Enis Bardhi Karadeniz ekibindeki iyi performansının arkasından ülkesinden milli davet aldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elemelerinde İtalya ve Malta ile karşı karşıya gelecek Kuzey Makedonya'nın aday kadrosuna davet edildi. Ancak bu milli ara oyuncu için sadece kadroya alınmasından daha büyük bir anlam ifade edecek.
Makedon basınındaki haberlerde takımın birinci kaptanı Stefan Ristovski'nin milli takım kadrosunda yer almadığına dikkat çekilerek, daha önceden ikinci kaptan olan Enis Bardhi'nin yeni kaptan olacağı belirtildi. Futbolcunun Trabzonspor'daki müthiş formunun ülkede heyecan yarattığı, bunun İtalya maçına yansımasının beklendiği ifade edildi.