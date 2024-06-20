Trabzonspor'da Dragus'un menajerine tepki!

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Denis Dragus için menajeri Florin Manea'nın yaptığı açıklamalar tepki çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Dragus'un menajerine tepki!
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20 Haziran 2024 11:07
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Denis Dragus'un menajeri Florin Manea, Romanya basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Manea, "Evet, EURO 2024'ten önce imza attığımız için biraz üzgünüm. Bu birlikte alınan bir karardı. Dragus'un şampiyonadaki ilk maçındaki performansından etkilendim. Sansasyonel oynadı. Trabzonspor ile sözleşme imzalandığı anda kendisine uzun süre kalacağını düşünmediğimi söyledim" dedi.

Manea, Dragus'un Trabzonspor'da yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerinde maaş alacağını, bonuslarla birlikte rakamın 2 milyon Euro'ya çıkabileceğini de sözlerine ekledi.

Manea'nın bu açıklamaları Trabzonspor'un tepkisini çekti.

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