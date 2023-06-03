Trabzonspor'da değişim rüzgarı

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi. Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Bordo-Mavili ekip, Panathinaikos ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı.
Tecrübeli oyuncu, dün Yunanistan'ın başkenti Atina'dan TSİ 09.00'da kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Kourbelis'i taşıyan uçak, TSİ 10.00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'a menajeriyle birlikte geldi. Yunan oyuncu herhangi bir açıklama yapmadan kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Bordo-Mavili ekibin sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Yunan takımı Panthinaikos'ta forma giyen ön libero Dimitrios Kourbelis, teknik direktör Nenad Bjelica'nın merkeze güç katmak için listesine yazdığı bir isimdi. Orta sahada gelecek sezon büyük değişimin yaşanması beklenirken değişimin ilk parçası da 29 yaşındaki oyuncu olacak. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Panathinaikos'ta 36 resmi maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki ön libero oyuncusu ile yıllık 900 bin eurodan 2+1 senelik kontrat yapılacak.
Öte yandan bir forvet takviyesi yapmak için de harekete geçen Bordo-Mavili yönetim, önceliğini Dinamo Zagreb'in Hırvat yıldızı Bruno Petkovic'e vermişti. Ancak Hırvat yıldızın maliyeti göz önüne alınarak farklı alternatifler üzerinde de durulmaya başlandı. Bu hedef doğrultusunda rotasını Süper Lig'e çeviren Trabzonspor, Mbaye Diagne için harekete geçti.
Fatih Karagümrük'te 20 gol atarak harika bir sezon geçiren Mbaye Diagne, Trabzonspor'un listesinde yer alıyor. Süper Lig'de daha önce gol krallığı yaşayan Senegalli santrfor, teknik heyetin de onayından geçti. Tecrübeli forvet oyuncusu için İtalya'dan da talipler var. Ancak yıldız oyuncunun Bordo-Mavili yönetimle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. Türkiye'de muylu olan Diagne, kısa süre içerisinde geleceği ile ilgili kararını Trabzonsporlu yöneticilere bildirecek. (Kaynak: Karar Gazetesi)
Tecrübeli oyuncu, dün Yunanistan'ın başkenti Atina'dan TSİ 09.00'da kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Kourbelis'i taşıyan uçak, TSİ 10.00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'a menajeriyle birlikte geldi. Yunan oyuncu herhangi bir açıklama yapmadan kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Bordo-Mavili ekibin sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Yunan takımı Panthinaikos'ta forma giyen ön libero Dimitrios Kourbelis, teknik direktör Nenad Bjelica'nın merkeze güç katmak için listesine yazdığı bir isimdi. Orta sahada gelecek sezon büyük değişimin yaşanması beklenirken değişimin ilk parçası da 29 yaşındaki oyuncu olacak. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Panathinaikos'ta 36 resmi maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki ön libero oyuncusu ile yıllık 900 bin eurodan 2+1 senelik kontrat yapılacak.
Öte yandan bir forvet takviyesi yapmak için de harekete geçen Bordo-Mavili yönetim, önceliğini Dinamo Zagreb'in Hırvat yıldızı Bruno Petkovic'e vermişti. Ancak Hırvat yıldızın maliyeti göz önüne alınarak farklı alternatifler üzerinde de durulmaya başlandı. Bu hedef doğrultusunda rotasını Süper Lig'e çeviren Trabzonspor, Mbaye Diagne için harekete geçti.
Fatih Karagümrük'te 20 gol atarak harika bir sezon geçiren Mbaye Diagne, Trabzonspor'un listesinde yer alıyor. Süper Lig'de daha önce gol krallığı yaşayan Senegalli santrfor, teknik heyetin de onayından geçti. Tecrübeli forvet oyuncusu için İtalya'dan da talipler var. Ancak yıldız oyuncunun Bordo-Mavili yönetimle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. Türkiye'de muylu olan Diagne, kısa süre içerisinde geleceği ile ilgili kararını Trabzonsporlu yöneticilere bildirecek. (Kaynak: Karar Gazetesi)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ