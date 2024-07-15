Trabzonspor'da Cham için transfer haftası!

Yeni sezon öncesi Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da sıra Muhammed Cham'a geldi.
Altı yeni oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, transferde frene basmıştı. Yeni haftada görüşülen oyuncularla ilgili önemli hareketlilik bekleniyor. Bu isimlerden biri; Muhammed Cham.
23 yaşındaki yıldız orta saha ile haftalar önce anlaşmaya varan fakat kulübü Clermont'u bir türlü ikna edemeyen Bordo-Mavililer, Fransız ekibiyle hafta içinde yeni bir görüşme yapacak.
Bordo-mavili tönetim, Cham transferini artık mutlu sonla bitirmek istiyor.
10 NUMARA VE KANATTA OYNUYOR
Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Cham, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki 10 numaranın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor.
Altı yeni oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, transferde frene basmıştı. Yeni haftada görüşülen oyuncularla ilgili önemli hareketlilik bekleniyor. Bu isimlerden biri; Muhammed Cham.
23 yaşındaki yıldız orta saha ile haftalar önce anlaşmaya varan fakat kulübü Clermont'u bir türlü ikna edemeyen Bordo-Mavililer, Fransız ekibiyle hafta içinde yeni bir görüşme yapacak.
Bordo-mavili tönetim, Cham transferini artık mutlu sonla bitirmek istiyor.
10 NUMARA VE KANATTA OYNUYOR
Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Cham, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki 10 numaranın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor.
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