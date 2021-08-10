Hamsik, Gervinho, Peres, Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü alarak şahlanan Trabzonspor, transfer şova devam ediyor.



Trabzonspor, Cornelius için KAP'a bildirim yaptı ve "Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda, Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4.873.500.-EUR + yüzde 5 Fifa dayanışma katkısı ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan Danimarkalı golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı resmen açıklandı.



Görüşmelerde iki kez masadan kalkan Karadeniz devinin kurmayları 4 gün önce 1.93 boyundaki futbolcunun, "Teklifiniz geçerliyse yeniden görüşelim. Biz hazırız" şeklindeki geri dönüşü üzerine yeniden temaslara başlamıştı. Bu kez tarafların imzaları atması fazla uzun sürmedi.



YILLIK ÜCRET VE SERBEST KALMA BEDELİ



Fırtına, Danimarkalı santrforla senelik 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeyecek. Öte yandan anlaşmada Türk kulüpleri olmaması şartıyla 20 milyon euro serbest kalma bedeli yer alıyor.



Bordo-mavili kurmaylar, yaklaşık 1.5 ay önce Cornelius'un zorunlu satın alma opsiyonunu 8 milyon 400 bin euro vererek kullanan Parma kulübünü de toplamda 5 milyon 100 bin euro bonservis bedeli için ikna etti. Karadeniz devi, bu bedeli 4 yıla yayma konusunda yaptığı pazarlıklarda da mutlu sona ulaşmayı başardı. Bütün bunların ardından tecrübeli oyuncu resmen Trabzonsporlu oldu, formayı sırtına geçirdi.



ÖZEL UÇAK, FORMAYLA GİTTİ



Kulüpler arasında yapılan anlaşmanın ardından Trabzonspor logolu özel uçak İtalya'ya gitti. Brescia'ya inen uçağın koltuğunda ise Cornelius'u bekleyen bir sürpriz vardı. Uçağa bindiğinde hazırlanan 14 numaralı yeni sezon formasını giyen 1.93 boyundaki Viking, böylelikle daha Trabzon'a adım atmadan formayı sırtına geçiren ender oyunculardan oldu.



DİREKT TAKIMA KATILACAK



Cornelius, Parma ile hazırlık kampı geçirdiği için direkt takıma dahil olacak. Gelmeden önce teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir görüşme yapan oyuncunun fiziksel anlamda çok iyi durumda olduğu konusunda teknik ekibe bilgiler verdiği de öğrenildi.



LİSTENİN İLK SIRASINDAYDI



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın aylar önce yönetime verdiği listenin ilk sırasında Andreas Cornelius'un ismi yazıyordu. Yönetim, hem oyuncu cephesi hem de kulübü Parma ile uzun görüşmeler yapmasına rağmen, Danimarkalı futbolcunun menajerinin yüksek talepleri nedeniyle bir türlü orta yol bulunamamıştı.



ATALANTA 4 YIL ÖNCE ALMIŞTI



Kopenhag'dan 4 yıl önce Atalanta'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü geçen sezon Parma'da kiralık oynadı ve 26 maçta 1 gol, 5 asiste imza attı. Cornelius önceki dönem de Bordeaux'da kiralık top koşturmuş ve 29 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.



COŞKULU KARŞILAMA



Cornelius, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Dün saat 17.00'de özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen ve dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Danirmarkalı golcüyü çok sayıda taraftar karşıladı. Cornelius, taraftarları selamladıktan sonra tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.



TRABZONSPOR İÇİN İYİ BİR TRANSFER



İtalyan gazeteci Romeo Agresti, Cornelius ve eski takım arkadaşı olan Gervinho birlikteliğini şöyle anlattı: "Takım arkadaşları onun tarzına uyum sağlarsa Trabzonspor için iyi bir takviye olabilir. Gervinho'yu tanıyor ve ona nasıl yardımcı olabileceğini biliyor, bu da takım için önemli bir artı olacaktır. Cornelius uzun boylu ve hava toplarında etkili, bu şekilde goller atabilme potansiyeline sahip. Fiziksel olarak gerçekten kuvvetli ve iyi pozisyon almasını biliyor. Ancak pek süratli değil."



3 HAFTADAN FAZLA SAKATLANMADI



Güçlü fiziği ile dikkat çeken Andreas Cornelius, sakatlık geçmişine bakıldığında sorunsuz bir oyuncu profili çiziyor. Parma, Atalanta, Cardiff ve Kopenhag gibi Avrupa kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki santrfor, görev yaptığı hiçbir takımda 3 haftadan uzun bir sakatlık yaşamadı. Cornelius, profesyonel futbol kariyeri boyunca toplamda sadece 22 maç kaçırdı.



GERVINHO'NUN TAKIM ARKADAŞI



Karadeniz devinin yeni transferi olan bir başka isim Gervinho, Parma'dan takım arkadaşı olan Cornelius ile yeni sezonda bordo- mavili forma altında yine birlikte mücadele edecek. İkili yeniden bir araya gelmiş oldu.



VİKİNG ŞAPKALI TANITIM VİDEOSU



Danımarkalı Andreas Cornelius ile anlaşmaya varan Trabzonspor, dün öğle saatlerinde sosyal medya hesaplarından Viking şapkasının yer aldığı video paylaştı. Paylaşım, bordo mavili taraftarları heyecanlandırıken, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve 'Kral geliyor' yorumları yapıldı.



İLK MESAJINI TÜRKÇE VERDİ



Bordo mavili formayı giyen Cornelius, ilk mesajını Türkçe verdi. Oyuncu mesajında "Selam Trabzonspor, geliyorum" ifadelerini kullandı. Bu Türkçe mesajının videosu bordo mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.







