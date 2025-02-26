Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 13. dakikada John Lundstram, 41. dakikada Edin Visca, 45. dakikada Batista Mendy, 59. dakikada Muhammed Cham ve 83. dakikada Simon Banza kaydetti.
Çaykur Rizespor'un gollerini ise 63. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka ve 89. dakikada Casper Höjer kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor kupada adını çeyrek finale yazdırırken, Çaykur Rizespor kupaya veda etmiş oldu.
DEĞİŞİKLİK YOK
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, ligde Gaziantep FK ile oynadığı maçın 11'i ile rakibinin karşısına çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, gruptaki geleceklerinin belirleneceği önemli karşılaşma için kadroda değişiklik yapmadı.
Deneyimli teknik adam, sahalarında 3-2 galip geldikleri Gaziantep FK maçında olduğu Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan ve Banza'yı Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Folcarelli ve Enis Destan, maç kadrosunda yer almadı.
NWAKAEME KADRODA
Ligde sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında görev alamayan Anthony Nwakaeme ise tedavisinin ardından kadroya dahil edildi.
Nijeryalı oyuncu, karşılaşmada yedek kulübesinde görev bekledi.
ÖMÜR, TRABZONSPOR'A KARŞI
Trabzonspor'un alt yapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve geçen sezon transfer olduğu İngiltere'nin Hull City takımından Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.
Genç futbolcu, maç öncesi başta Uğurcan Çakır olmak üzere eski takım arkadaşlarıyla sohbet ederek hasret giderdi.
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, Papara Park'ta geniş boşluklar dikkati çekti. Bir grup Çaykur Rizespor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
ZUBKOV SAKATLANDI
Trabzonspor'da maça ilk 11'de başlayan Oleksandr Zubkov, arka adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini 38. dakikada Muhammed Cham'a bıraktı.
TRABZONSPOR'DAN DEVRE ARASI TEPKİ
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna tepki gösterdi.
Bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın devre arasında kulübün sosyal medya hesabından "Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli 'yetersiz' ve 'kötü niyetli' oldukları gün gibi ortaya çıktı. Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumun bir 'milli güvenlik' sorunu oluşturacağını 17 Aralık 2024'te gündeme getirmiştik. Öyle ki yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu. Bu anlar hakemlik müessesinin tamamen çığırından çıktığının ve kontrol edilemez bir hale büründüğünün en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti. Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ülkemiz futbolu için net bir çağrımız var. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp 'şaibeli' bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!"
HAKEM SAKATLANDI
Trabzonspor - Rizespor maçının 78. dakikasında hakem Ümit Öztürk, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Kalan dakikaları 4. hakem Davut Çelik yönetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Visca'nın ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Grbic topu kontrol etti.
14. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Visca'nın pasında Banza topu yakın mesafedeki Lundstram'a çıkardı. Bu futbolcu, çektiği şutta kaleci Grbic'ten dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
41. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Savic'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun topla savunmanın arkasında buluşan Visca, kaleci Grbic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
45. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Cham'ın pasıyla ceza yayına yakın noktada topla buluşan Mendy'in çektiği şutta, yerden seken top kaleci Grbic'in sağından filelere gitti: 3-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
59. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Cham, ceza yayı kenarında kullandığı serbest vuruşta topu sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 4-0
62. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Zeqiri, Lundstram'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada penaltı atışını kullanan Jurecka, topu filelere yolladı: 4-1
79. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemeyen hakem Ümit Öztürk'ün yerine dördüncü hakem Davut Dakul Çelik maçta görev aldı.
83. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Arif Boşluk'un pasında, altıpas içinde Banza sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 5-1
89. dakikada Nihat Pala, kullandığı serbest atışta topu ceza alanı çizgisi gerisindeki Hojer'e çıkardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 5-2
Stat: Papara Park
Hakemler: Ümit Öztürk (Dk. 79 Davut Dakul Çelik), Süleyman Özay, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Arif Boşluk), Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 38 Cham), Visca (Dk. 65 Cihan Çanak), Sikan, Banza (Dk. 87 Ozan Tufan)
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 46 Hojer), Samet Akaydin, Mocsi, Mithat Pala, Buljubasic, Berkay Özcan, Ghezzal (Dk. 46 Zeqiri-Dk. 67 Ayberk Karapo), Abdülkadir Ömür, Akintola (Dk. 46 Varesanovic), Sowe (Dk. 46 Jurecka)
Goller: Dk. 14 Lundstram, Dk. 41 Visca, Dk. 45 Mendy, Dk. 59 Cham, Dk. 83 Banza (Trabzonspor) Dk. 63 Jurecka (Penaltıdan), Dk. 89 Hojer (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Buljubasic, Dk. 58 Mithat Pala, Dk. 69 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor) Dk. 35 Batagov (Trabzonspor)
Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 13. dakikada John Lundstram, 41. dakikada Edin Visca, 45. dakikada Batista Mendy, 59. dakikada Muhammed Cham ve 83. dakikada Simon Banza kaydetti.
Çaykur Rizespor'un gollerini ise 63. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka ve 89. dakikada Casper Höjer kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor kupada adını çeyrek finale yazdırırken, Çaykur Rizespor kupaya veda etmiş oldu.
DEĞİŞİKLİK YOK
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, ligde Gaziantep FK ile oynadığı maçın 11'i ile rakibinin karşısına çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, gruptaki geleceklerinin belirleneceği önemli karşılaşma için kadroda değişiklik yapmadı.
Deneyimli teknik adam, sahalarında 3-2 galip geldikleri Gaziantep FK maçında olduğu Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan ve Banza'yı Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Folcarelli ve Enis Destan, maç kadrosunda yer almadı.
NWAKAEME KADRODA
Ligde sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında görev alamayan Anthony Nwakaeme ise tedavisinin ardından kadroya dahil edildi.
Nijeryalı oyuncu, karşılaşmada yedek kulübesinde görev bekledi.
ÖMÜR, TRABZONSPOR'A KARŞI
Trabzonspor'un alt yapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve geçen sezon transfer olduğu İngiltere'nin Hull City takımından Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.
Genç futbolcu, maç öncesi başta Uğurcan Çakır olmak üzere eski takım arkadaşlarıyla sohbet ederek hasret giderdi.
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, Papara Park'ta geniş boşluklar dikkati çekti. Bir grup Çaykur Rizespor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
ZUBKOV SAKATLANDI
Trabzonspor'da maça ilk 11'de başlayan Oleksandr Zubkov, arka adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini 38. dakikada Muhammed Cham'a bıraktı.
TRABZONSPOR'DAN DEVRE ARASI TEPKİ
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna tepki gösterdi.
Bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın devre arasında kulübün sosyal medya hesabından "Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli 'yetersiz' ve 'kötü niyetli' oldukları gün gibi ortaya çıktı. Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumun bir 'milli güvenlik' sorunu oluşturacağını 17 Aralık 2024'te gündeme getirmiştik. Öyle ki yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu. Bu anlar hakemlik müessesinin tamamen çığırından çıktığının ve kontrol edilemez bir hale büründüğünün en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti. Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ülkemiz futbolu için net bir çağrımız var. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp 'şaibeli' bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!"
HAKEM SAKATLANDI
Trabzonspor - Rizespor maçının 78. dakikasında hakem Ümit Öztürk, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Kalan dakikaları 4. hakem Davut Çelik yönetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Visca'nın ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Grbic topu kontrol etti.
14. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Visca'nın pasında Banza topu yakın mesafedeki Lundstram'a çıkardı. Bu futbolcu, çektiği şutta kaleci Grbic'ten dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
41. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Savic'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun topla savunmanın arkasında buluşan Visca, kaleci Grbic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
45. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Cham'ın pasıyla ceza yayına yakın noktada topla buluşan Mendy'in çektiği şutta, yerden seken top kaleci Grbic'in sağından filelere gitti: 3-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
59. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Cham, ceza yayı kenarında kullandığı serbest vuruşta topu sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 4-0
62. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Zeqiri, Lundstram'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada penaltı atışını kullanan Jurecka, topu filelere yolladı: 4-1
79. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemeyen hakem Ümit Öztürk'ün yerine dördüncü hakem Davut Dakul Çelik maçta görev aldı.
83. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Arif Boşluk'un pasında, altıpas içinde Banza sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 5-1
89. dakikada Nihat Pala, kullandığı serbest atışta topu ceza alanı çizgisi gerisindeki Hojer'e çıkardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 5-2
Stat: Papara Park
Hakemler: Ümit Öztürk (Dk. 79 Davut Dakul Çelik), Süleyman Özay, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Arif Boşluk), Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 38 Cham), Visca (Dk. 65 Cihan Çanak), Sikan, Banza (Dk. 87 Ozan Tufan)
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 46 Hojer), Samet Akaydin, Mocsi, Mithat Pala, Buljubasic, Berkay Özcan, Ghezzal (Dk. 46 Zeqiri-Dk. 67 Ayberk Karapo), Abdülkadir Ömür, Akintola (Dk. 46 Varesanovic), Sowe (Dk. 46 Jurecka)
Goller: Dk. 14 Lundstram, Dk. 41 Visca, Dk. 45 Mendy, Dk. 59 Cham, Dk. 83 Banza (Trabzonspor) Dk. 63 Jurecka (Penaltıdan), Dk. 89 Hojer (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Buljubasic, Dk. 58 Mithat Pala, Dk. 69 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor) Dk. 35 Batagov (Trabzonspor)
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<