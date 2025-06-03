Trabzonspor Basketbol, Faruk Beşok ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor'da başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Faruk Beşok, kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Faruk Beşok, 2024 yılında göreve geldiği Trabzonspor'u şampiyon yaparak üst lige çıkarma başarısı göstermişti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Faruk Beşok, kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Faruk Beşok, 2024 yılında göreve geldiği Trabzonspor'u şampiyon yaparak üst lige çıkarma başarısı göstermişti.
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