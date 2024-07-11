Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kaya: 'Sezonu zirvede bitireceğiz'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Süper Lig'de yeni sezonla ilgili, "Bu sene yarış Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş arasında geçecek. Geçen seneki gibi fark olmayacak. Biz zirvede bitireceğiz" dedi.
Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminin ardından Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını dileyen Kaya, "2024-2025 sezonu bütün futbol paydaşlarına ve bütün spor camiasına hayırlı olsun. Adil bir yönetimin olduğu sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
"SEZONU ZİRVEDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"
6 transfer yaptıklarını ve görüştükleri oyuncular olduğunu dile getiren Nevzat Kaya, "Sezon devam ederken hocamız, başkanımız ve yönetimimiz alacağımız futbolcular belliydi. Sezon biter bitmez tüm transferleri başkanımız aldı. Şu ana kadar 6 oyuncu aldık. Görüştüğümüz oyuncular var. Sezonu zirvede tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda geçtiğimiz sene gibi puan farklarının olmayacağını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu sene yarış Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş arasında geçecek. Geçen seneki gibi fark olmayacak. Biz zirvede bitireceğiz."
Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminin ardından Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını dileyen Kaya, "2024-2025 sezonu bütün futbol paydaşlarına ve bütün spor camiasına hayırlı olsun. Adil bir yönetimin olduğu sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
"SEZONU ZİRVEDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"
6 transfer yaptıklarını ve görüştükleri oyuncular olduğunu dile getiren Nevzat Kaya, "Sezon devam ederken hocamız, başkanımız ve yönetimimiz alacağımız futbolcular belliydi. Sezon biter bitmez tüm transferleri başkanımız aldı. Şu ana kadar 6 oyuncu aldık. Görüştüğümüz oyuncular var. Sezonu zirvede tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda geçtiğimiz sene gibi puan farklarının olmayacağını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu sene yarış Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş arasında geçecek. Geçen seneki gibi fark olmayacak. Biz zirvede bitireceğiz."
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