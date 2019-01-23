son 16 turu rövanş mücadelesinde, taraftarı önünde'u konuk ediyor.23 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Balıkesirspor Baltok ile Trabzonspor arasındaki mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Trabzonspor, sahasında oynadığı ilk maçta rakibi Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.VukovicGlumacCüneyt KözOkan AlkanBülent CevahirSedat ŞahintürkCumali BişiNizamettinOtooKethevoamaBeleckUğurcanKamil AhmetToureHüseyinNovakYusufMurat CemAbdülkadir ÖmürAbdulkadir ParmakNwakaemeEkubanATVSporx20:30Hüseyin GöçekBalıkesir AtatürkTrabzonspor'da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın ise tedavileri devam ediyor. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi. Eksik oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Cem ve Abdulkadir Parmak gibi isimlere bu maçta forma vermesi bekleniyor.