Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Balıkesirspor Baltok, taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk ediyor.
23 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Balıkesirspor Baltok ile Trabzonspor arasındaki mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor, sahasında oynadığı ilk maçta rakibi Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
BALIKESİRSPOR MUHTEMEL 11'İ
Vukovic
Glumac
Cüneyt Köz
Okan Alkan
Bülent Cevahir
Sedat Şahintürk
Cumali Bişi
Nizamettin
Otoo
Kethevoama
Beleck
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan
Kamil Ahmet
Toure
Hüseyin
Novak
Yusuf
Murat Cem
Abdülkadir Ömür
Abdulkadir Parmak
Nwakaeme
Ekuban
YAYIN: ATV
YAYIN: Sporx
SAAT: 20:30
HAKEM: Hüseyin Göçek
STAT: Balıkesir Atatürk
İLK 11'E ALTYAPIDAN TAKVİYE
Trabzonspor'da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın ise tedavileri devam ediyor. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi. Eksik oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Cem ve Abdulkadir Parmak gibi isimlere bu maçta forma vermesi bekleniyor.
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23 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Balıkesirspor Baltok ile Trabzonspor arasındaki mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor, sahasında oynadığı ilk maçta rakibi Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
BALIKESİRSPOR MUHTEMEL 11'İ
Vukovic
Glumac
Cüneyt Köz
Okan Alkan
Bülent Cevahir
Sedat Şahintürk
Cumali Bişi
Nizamettin
Otoo
Kethevoama
Beleck
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan
Kamil Ahmet
Toure
Hüseyin
Novak
Yusuf
Murat Cem
Abdülkadir Ömür
Abdulkadir Parmak
Nwakaeme
Ekuban
YAYIN: ATV
YAYIN: Sporx
SAAT: 20:30
HAKEM: Hüseyin Göçek
STAT: Balıkesir Atatürk
İLK 11'E ALTYAPIDAN TAKVİYE
Trabzonspor'da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın ise tedavileri devam ediyor. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi. Eksik oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Cem ve Abdulkadir Parmak gibi isimlere bu maçta forma vermesi bekleniyor.
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