Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor ayrılığı açıkladı!
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19 Ağustos 2024 22:03
Son güncelleme 19 Ağustos 2024 22:08
Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Trabzonspor, ayrıca Maxi Gomez'e 4 eşit taksit halinde 700 bin euro fesih bedeli ödeneceğini de KAP'a bildirdi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

28 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezonu İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık geçirdi. Trabzonspor formasını 35 kez terleten Gomez, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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