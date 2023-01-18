Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübü'ne kiralandığını duyurdu.



Bordo-mavili ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrehan Gedikli, sezon sonuna kadar Austria Lustenau forması giyecek.



Kulüpten yapılan açıklamada " Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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