Trabzonspor, ayrılığı açıkladı!

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor, ayrılığı açıkladı!
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18 Ocak 2023 12:06
Emrehan Gedikli
Emrehan Gedikli
Trabzonspor
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübü'ne kiralandığını duyurdu. 

Bordo-mavili ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrehan Gedikli, sezon sonuna kadar Austria Lustenau forması giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 
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