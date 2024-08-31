Trabzonspor anlaşma sağladı: Serdar Saatçı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Braga'da forma giyen Serdar Saatçı için anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor anlaşma sağladı: Serdar Saatçı
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31 Ağustos 2024 19:28
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 19:49
Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunmanın merkezine Stefan Savic ve Arseniy Batagov'u alan bordo-mavili takım, bir hamle daha yapmak için kolları sıvadı.

Bordo-mavililer, Baniya'nın ayrılmasının ardından Braga forması giyen eski Beşiktaşlı stoper Serdar Saatçı'yı gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Serdar Saatçı'yı gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Braga ile anlaşma sağladı.

Bordo mavili takım, genç oyuncu için Portekiz ekibine 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ile de 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Braga, 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon euroya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yaptı.

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