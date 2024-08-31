Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunmanın merkezine Stefan Savic ve Arseniy Batagov'u alan bordo-mavili takım, bir hamle daha yapmak için kolları sıvadı.
Bordo-mavililer, Baniya'nın ayrılmasının ardından Braga forması giyen eski Beşiktaşlı stoper Serdar Saatçı'yı gündemine aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Serdar Saatçı'yı gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Braga ile anlaşma sağladı.
Bordo mavili takım, genç oyuncu için Portekiz ekibine 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ile de 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Braga, 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon euroya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yaptı.
Bordo-mavililer, Baniya'nın ayrılmasının ardından Braga forması giyen eski Beşiktaşlı stoper Serdar Saatçı'yı gündemine aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Serdar Saatçı'yı gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Braga ile anlaşma sağladı.
Bordo mavili takım, genç oyuncu için Portekiz ekibine 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ile de 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Braga, 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon euroya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yaptı.
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