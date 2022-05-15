Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın bonservisini belirledi

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un gözde ismi Ahmetcan Kaplan'ı Fransız ve Alman kulüpleri yakından takip ediyor.



Son olarak Bundesliga ekiplerinden Eintracht Franfurt'la adı anılan genç stoper, bu sezon A takıma yükselirken, gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekti.



Sol ayaklı olmasına rağmen Edgar sakatlandıktan sonra pek çok maçta sağ stoper olarak görev yapan Ahmetcan için teknik direktör Abdullah Avcı, "Ahmetcan'ın potansiyeli ve özgüveni mükemmel. Gelişimi çok iyi gidiyor" demişti.



BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO



19 yaşındaki başarılı stoperin fiyatı 15 milyon euro olarak belirlendi.





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