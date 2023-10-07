Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kaybetti.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Luis Nani attı. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız, Türkiye kariyerinde Trabzonspor'a karşı 3. golünü attı.
YUSUF DİREĞE TAKILDI
Adana Demirspor, 42. dakikada Yusuf Sarı ile direği geçemedi.
BALOTELLI 63'TE OYUNA GİRDİ
Akdeniz ekibinin yeni transferi Mario Balotelli, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Balotelli, 63. dakikada M'Baye Niang yerine oyuna dahil oldu.
ADANA'DAN BİR İLK
Adana Demirspor, Trabzonspor karşısındaki galibiyetiyle birlikte lig tarihinde ilk kez iç sahada oynadığı ilk 5 maçı da kazandı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, ligde 17 puana yükseldi. Trabzonspor, 12 puanda kaldı.
Adana Demirspor, milli aradan sonra 9. haftada Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
BJELICA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, son oynadıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçının başlangıç 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.
Bordo-mavili takım Adana Demirspor karşısına; Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Bardhi ve Onuachu ilk 11'iyle çıktı.
Teknik direktör Nenad Bjelica, Akdeniz ekibi karşısında 4 değişikliğe gitti. Pendikspor maçında kırmızı kart gören Batista Mendy ile sakatlığı süren Filip Benkovic bu maçta kadroda yer almazken, Pendikspor karşısında ilk 11'de yer alan Mehmet Can Aydın ile Trezeguet yedek soyundu.
Bjelica, bu oyuncular yerine Pendikspor'a karşı sonradan oyuna giren giren Denswil, Larsen, Berat Özdemir ve Fountas'a bu maçta ilk 11'de yer verdi.
Trabzonsporlu bir grup taraftar da kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Onuachu'nun gönderdiği topla buluşan Fountas'ın sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
10. dakikada Svensson sağ kanattan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Niang'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
15. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Trabzonspor atağa kalkarken topu kapan Niang'ın sol çapraz uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
30. dakikada Adana Demirspor öne geçti.Yusuf Sarı'nın sol çaprazdan ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu önünde bulan Nani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
40. dakikada Bakasetas'ın pasında topu önünde bulan Visca, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalacağı sırada savunmanın müdahalesiyle pozisyonunun kaybetti.
43. dakikada Belhanda'nın sol kanattan sağ kanata gönderdiği pasta topa hakim olan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direğe çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın ortasında kale sahası civarında yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.
55. dakikada Fountas'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatan Onuachu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
58. dakikada Emre Akbaba'nın sol çaprazda ceza sahasının uzağından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa hakim oldu.
64. dakikada Bakasetas'ın sağ çaprazdan ceza sahası önünden vuruşunda top dışarı çıktı.
85. dakikada sağ kanatta ceza sahası uzağından Teklic'in yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada Berat Özdemir'in sol çaprazdan ceza sahasına havalandırdığı topu orta kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yukatel Adana Demirspor maçı 1-0 kazandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 62 Yusuf Erdoğan), Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 71 Yusuf Barasi), Belhanda (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Nani (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 62 Balotelli)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca (Dk. 72 Teklic), Fountas (Dk. 72 Trezeguet), Bardhi (Dk. 85 Enis Destan), Onuachu
Gol: Dk. 30 Nani (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Gravillon, Dk. 52 Belhanda, Dk. 54 Nani, Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 90+7 Dorukhan Toköz (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 45 (Teknik direktör Nenad Bjelica), Dk. 76 Larsen, Dk. 90+6 Baniya, Dk. 90+6 Eren Elmalı (Trabzonspor)
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Luis Nani attı. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız, Türkiye kariyerinde Trabzonspor'a karşı 3. golünü attı.
YUSUF DİREĞE TAKILDI
Adana Demirspor, 42. dakikada Yusuf Sarı ile direği geçemedi.
BALOTELLI 63'TE OYUNA GİRDİ
Akdeniz ekibinin yeni transferi Mario Balotelli, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Balotelli, 63. dakikada M'Baye Niang yerine oyuna dahil oldu.
ADANA'DAN BİR İLK
Adana Demirspor, Trabzonspor karşısındaki galibiyetiyle birlikte lig tarihinde ilk kez iç sahada oynadığı ilk 5 maçı da kazandı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, ligde 17 puana yükseldi. Trabzonspor, 12 puanda kaldı.
Adana Demirspor, milli aradan sonra 9. haftada Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
BJELICA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, son oynadıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçının başlangıç 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.
Bordo-mavili takım Adana Demirspor karşısına; Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Bardhi ve Onuachu ilk 11'iyle çıktı.
Teknik direktör Nenad Bjelica, Akdeniz ekibi karşısında 4 değişikliğe gitti. Pendikspor maçında kırmızı kart gören Batista Mendy ile sakatlığı süren Filip Benkovic bu maçta kadroda yer almazken, Pendikspor karşısında ilk 11'de yer alan Mehmet Can Aydın ile Trezeguet yedek soyundu.
Bjelica, bu oyuncular yerine Pendikspor'a karşı sonradan oyuna giren giren Denswil, Larsen, Berat Özdemir ve Fountas'a bu maçta ilk 11'de yer verdi.
Trabzonsporlu bir grup taraftar da kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Onuachu'nun gönderdiği topla buluşan Fountas'ın sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
10. dakikada Svensson sağ kanattan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Niang'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
15. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Trabzonspor atağa kalkarken topu kapan Niang'ın sol çapraz uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
30. dakikada Adana Demirspor öne geçti.Yusuf Sarı'nın sol çaprazdan ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu önünde bulan Nani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
40. dakikada Bakasetas'ın pasında topu önünde bulan Visca, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalacağı sırada savunmanın müdahalesiyle pozisyonunun kaybetti.
43. dakikada Belhanda'nın sol kanattan sağ kanata gönderdiği pasta topa hakim olan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direğe çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın ortasında kale sahası civarında yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.
55. dakikada Fountas'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatan Onuachu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
58. dakikada Emre Akbaba'nın sol çaprazda ceza sahasının uzağından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa hakim oldu.
64. dakikada Bakasetas'ın sağ çaprazdan ceza sahası önünden vuruşunda top dışarı çıktı.
85. dakikada sağ kanatta ceza sahası uzağından Teklic'in yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada Berat Özdemir'in sol çaprazdan ceza sahasına havalandırdığı topu orta kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yukatel Adana Demirspor maçı 1-0 kazandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 62 Yusuf Erdoğan), Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 71 Yusuf Barasi), Belhanda (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Nani (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 62 Balotelli)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca (Dk. 72 Teklic), Fountas (Dk. 72 Trezeguet), Bardhi (Dk. 85 Enis Destan), Onuachu
Gol: Dk. 30 Nani (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Gravillon, Dk. 52 Belhanda, Dk. 54 Nani, Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 90+7 Dorukhan Toköz (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 45 (Teknik direktör Nenad Bjelica), Dk. 76 Larsen, Dk. 90+6 Baniya, Dk. 90+6 Eren Elmalı (Trabzonspor)