Trabzonspor'a piyango vurdu! Rahat nefes...

DESTEK VERİLMELİ

Lige verilen milli maç arası Trabzonspor'a adeta ilaç oldu.Fizik ve mental olarak toparlanma fırsatı yakalayan bordo-mavili ekip sakat oyuncuların da kısa süre içinde geri dönecek olmasıyla rahat bir nefes alacak. Avcı rahatlayacak.Avrupa'daki Kızılyıldız ve ligdeki Gaziantep maçlarında Akyazı Stadı'nın dolmaması dikkat çekti. Yönetim, milli maç sonrası tribünlerin tamamen dolmasını ve takıma itici güç olunmasını bekliyor.