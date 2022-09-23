Trabzonspor'a piyango vurdu! Rahat nefes...

Lige verilen milli maç arası Trabzonspor'a adeta ilaç oldu. Fizik ve mental olarak toparlanma fırsatı yakalayan bordo-mavili ekip sakat oyuncuların da kısa süre içinde geri dönecek olmasıyla rahat bir nefes alacak. Avcı rahatlayacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a piyango vurdu! Rahat nefes...
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23 Eylül 2022 10:52
Lige verilen milli maç arası Trabzonspor'a adeta ilaç oldu.

Fizik ve mental olarak toparlanma fırsatı yakalayan bordo-mavili ekip sakat oyuncuların da kısa süre içinde geri dönecek olmasıyla rahat bir nefes alacak. Avcı rahatlayacak.

DESTEK VERİLMELİ

Avrupa'daki Kızılyıldız ve ligdeki Gaziantep maçlarında Akyazı Stadı'nın dolmaması dikkat çekti. Yönetim, milli maç sonrası tribünlerin tamamen dolmasını ve takıma itici güç olunmasını bekliyor. 

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