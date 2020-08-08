Trabzonspor, 4 yıllık imzayı açıkladı: Trondsen!

Trabzonspor, Rosenborg'tan Anders Trondsen'i 950 bin euro bonservisle transfer ettiğini ve 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, 4 yıllık imzayı açıkladı: Trondsen!
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08 Ağustos 2020 23:25
Trabzonspor, Rosenborg'un Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'i transfer ettiğini ve 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."






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