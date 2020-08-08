Trabzonspor, 4 yıllık imzayı açıkladı: Trondsen!

Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.

Trabzonspor, Rosenborg'un Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'i transfer ettiğini ve 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu."Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak,Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur."