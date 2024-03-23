Trabzon BB, Rize BB'yi 1 farkla geçti!

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. haftasındaTrabzon Büyükşehir Belediyespor, Rize Belediyespor'u 25-24 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzon BB, Rize BB'yi 1 farkla geçti!
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23 Mart 2024 16:20
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. haftada Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rize Belediyespor'u 25-24 yendi.

Bordo-mavililer, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 11-10 geride kapadı.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında üstünlük elde eden Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 25-24 galip ayrıldı.

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