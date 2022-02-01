Tottenhamlı Dele Alli resmen Everton'da

Tottenham'da istediği kadar süre bulamayan Dela Alli Everton'a transfer oldu.



Yapılan açıklamada Dele Alli için ilk anda bonservis ödemeyecek olan Everton, İngiliz yıldız 20. maçına çıktığında Tottenham'a 12 milyon euro ödeyecek. Everton'a 2,5 yıllık imza atan Alli'nin bu süreçte bonuslarla birlikte 'Maviler'e maliyetinin ise 40 milyon euroyu bulabileceği ifade ediliyor.



Orta sahanın merkezinde forma giyen Nijerya asıllı İngiliz Dele Alli, Mourinho döneminde formdan düşmüş ve ilk 11'deki yerini kaybetmişti.



Alli bu sezon çıktığı 10 Premier Lig maçında 1 gol kaydetti.





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