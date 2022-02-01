Tottenhamlı Dele Alli resmen Everton'da

Everton, Tottenham'da uzun süredir sancılı dönemler geçiren Dele Alli'yi 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tottenhamlı Dele Alli resmen Everton'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2022 03:50
Tottenham'da istediği kadar süre bulamayan Dela Alli Everton'a transfer oldu.

Yapılan açıklamada Dele Alli için ilk anda bonservis ödemeyecek olan Everton, İngiliz yıldız 20. maçına çıktığında Tottenham'a 12 milyon euro ödeyecek. Everton'a 2,5 yıllık imza atan Alli'nin bu süreçte bonuslarla birlikte 'Maviler'e maliyetinin ise 40 milyon euroyu bulabileceği ifade ediliyor.

Orta sahanın merkezinde forma giyen Nijerya asıllı İngiliz Dele Alli, Mourinho döneminde formdan düşmüş ve ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

Alli bu sezon çıktığı 10 Premier Lig maçında 1 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.