Tottenham yarışı kazandı: Mathys Tel

Tottenham, Manchester United ile transfer yarışına girdiği Mathys Tel'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Tottenham yarışı kazandı: Mathys Tel
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04 Şubat 2025 02:45
Son güncelleme 04 Şubat 2025 02:46
Tottenham, Manchester United ile girdiği transfer yarışını kazandı ve Mathys Tel'i kadrosuna kattı.

Kuzey Londra ekibi, 19 yaşındaki Fransız hücumcuyu 55 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı ve 6.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bayern Münih'in 2022 yazında Rennes'den 20 milyon euro bonservisle aldığı Tel, bu sezon 14 maçta oynayıp 1 asist yaptı.

Mathys Tel transferi, Antonin Kinsky, Min-Hyeok Yang, Kevin Danso ile birlikte Tottenham'ın 4. hamlesi oldu.

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