Tottenham, Manchester City'nin serisine son verdi!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, kendi sahasında konuk ettiği Tottenham'a 3-2 mağlup oldu. Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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Tottenham, Manchester City'nin serisine son verdi!
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19 Şubat 2022 22:27
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 3-2'lik skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve uzatma dakikalarında Harry Kane kaydetti. Manchester City'nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Tottenham ise ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine sona erdi.



Manchester City ligde 62 puanda kaldı. Tottenham ise 39 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Tottenham ise bu kez Burnley deplasmanına konuk olacak.

Premier Lig'de puan durumu

(63) Manchester City
(57) Liverpool
(50) Chelsea
(43) Manchester United
(42) West Ham United
(42) Arsenal
(39) Tottenham

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