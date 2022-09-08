Tottenham'ı Richarlison sırtladı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Tottenham, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi.



Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazanırken goller 76 ve 81. dakikalarda Tottenham'dan geldi. Konuk ekip Marsilya'da Chancel Mbemba 47. dakikada kırmızı kart görürken milli futbolcu Cengiz Ünder 87. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla beraber Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Tottenham grubun bir sonraki maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynarken, Marsilya evinde Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

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