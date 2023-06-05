Tottenham'da Postecoglou dönemi

Premier Lig'de bekleneni veremeyen Tottenham Hotspur uzun süredir sürdürdüğü hoca arayışında sona geldi.



İngiliz devi Tottenham, Avustralyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou ile anlaştı.



İngiliz basınının haberine göre Tottenham, İskoçya Ligi ekibi Celtic'i çalıştıran tecrübeli antrenör ile her konuda anlaşıldığı belirtildi. Kısa bir zaman içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı aktarıldı.



1995 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı.



İki sezondur Celtic'i çalıştıran Avustralyalı teknik adam Celtic ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşadı.



İskoç ekibiyle 2.79 puan ortalamasını yakalayan Postecoglou, Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyun ile büyük beğeni toplamıştı.

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