Tottenham'da De Zerbi ihtimali!

Tottenham, Antonio Conte'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı yeni teknik direktör arayışlarına başladı.



Sky Sports'ta yer alan habere göre, Tottenham'da adaylardan birinin Roberto De Zerbi olduğu aktarıldı.



Tottenham'ın, Brighton'da görevine devam eden De Zerbi'nin çalışmalarını yakından takip ettiği belirtildi.



Öte yandan 43 yaşındaki teknik adamla Premier Lig'den iki takımın daha ilgilendiği öne sürüldü.



Tottenham'da yeni teknik direktör adayları arasında; Luis Enrique, Thomas Tuchel, Marco Silva ve Thomas Franck'ın da yer aldığı kaydedildi.





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