Tottenham'da De Zerbi ihtimali!

Tottenham'ın, Roberto De Zerbi'yi yakından takip ettiği ve Antonio Conte sonrası De Zerbi'yi göreve getirebileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tottenham'da De Zerbi ihtimali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2023 21:03
Tottenham, Antonio Conte'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Tottenham'da adaylardan birinin Roberto De Zerbi olduğu aktarıldı.

Tottenham'ın, Brighton'da görevine devam eden De Zerbi'nin çalışmalarını yakından takip ettiği belirtildi.

Öte yandan 43 yaşındaki teknik adamla Premier Lig'den iki takımın daha ilgilendiği öne sürüldü.

Tottenham'da yeni teknik direktör adayları arasında; Luis Enrique, Thomas Tuchel, Marco Silva ve Thomas Franck'ın da yer aldığı kaydedildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery