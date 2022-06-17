Tottenham, Bissouma'yı açıkladı!

Premier Lig ekibi Tottenham, Brighton forması giyen 25 yaşındaki Yves Bissouma'yı transfer etti.

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Tottenham, Bissouma'yı açıkladı!
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17 Haziran 2022 17:50
Premier Lig ekibi Tottenham, Yves Bissouma'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brighton forması giyen oyuncunun yaklaşık 30 milyon Euro bedelli transfer edildiği belirtildi.

Ayrıca İngiliz kulübü oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.

25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Brighton formasıyla çıktığı 28 maçta 2 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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