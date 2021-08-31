Tottenham, Barça'dan Emerson'u aldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'ı kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Transfer için başkent temsilcisinin kasasından 25 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Transfer için başkent temsilcisinin kasasından 25 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.