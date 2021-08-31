Tottenham, Barça'dan Emerson'u aldı

Tottenham, Brezilyalı futbolcu Emerson Royal'ı transfer etti.

Haber; AA - İHA
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Tottenham, Barça'dan Emerson'u aldı
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31 Ağustos 2021 21:13
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'ı kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transfer için başkent temsilcisinin kasasından 25 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.


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