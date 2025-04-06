Tottenham'a kaybeden Southampton küme düştü

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, konuk ettiği Southampton'ı 3-1 mağlup etti. Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala 10 puanı olan Southampton, küme düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham'a kaybeden Southampton küme düştü
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06 Nisan 2025 18:01
Son güncelleme 06 Nisan 2025 18:20
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, Southampton'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. 

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 13 ile42. dakikalarda Brennan Johnson  ve 90+6. dakikada penaltıdan Mathys Tel kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 90. dakikada Mateus Fernandes'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazanan Angelos Postecoglou'nun öğrencileri, 37 puana ulaştı ve 13. sıraya yerleşti. 

SOUTHAMPTON KÜME DÜŞTÜ

Ligde bu sezon yalnızca 2 galibiyeti olan Southampton ise 10 puanla son sırada konumlandı. Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala Southampton'ın küme düşmesi kesinleşti.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Southampton ise Aston Villa'yı konuk edecek.
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