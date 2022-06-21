Torrent'ten veda paylaşımı

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Domenec Torrent, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



İspanyol teknik adamın sözleri şu şekilde:



"Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunmak



Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum.



En Büyük Cimbom !!!"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ