20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
15:00
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
14:30
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Torreira yalnız kaldı: G.Sarayda tek savaşçı!

Yüksek maaşlı yıldızlarına rağmen Galatasaray, Frankfurt karşısında ağır bir yenilgi aldı. Lucas Torreira ise tek istisna oldu.

calendar 20 Eylül 2025 10:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Torreira yalnız kaldı: G.Sarayda tek savaşçı!
Transfere milyonlar döken Galatasaray, yıllık ücretlerde de astronomik bedeller ödüyor.

Yenildiği Eintracht Frankfurt'un kilit isimlerinin ücretleri ise kat kat geride.

Yeni transferler Osimhen (21 milyon Euro), Sane (12 milyon Euro), Icardi (10 milyon Euro), Singo (4.8 milyon Euro), İlkay (4.5 milyon Euro) yüksek ücretler alırken Frankfurt'un kazançlarının bir bölümü ise şöyle:


Koch- 1.8 milyon Euro, Dahoud-1.7 milyon Euro, Götze-1.8 milyon Euro, Wahi-1.8 milyon Euro, Theate-1.7 milyon Euro.

SADECE TORREIRA

Galatasaray, 5-1 kaybettiği Eintracht Frankfurt müsabakasında rakibinden 11 km az koşarken Torreira öne çıkan isim oldu. Uruguaylı orta saha toplamda 10.9 km ile Aslan adına en çok mesafe kat eden isimdi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
