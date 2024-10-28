Torreira'ya şans öpücüğü: Devrim Özkan

Devrim Özkan, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Lucas Torreira'ya başarılar diledi

Haber; Sporx.com
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Torreira'ya şans öpücüğü: Devrim Özkan
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28 Ekim 2024 18:50
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi şans öpücüğünü aldı.

Torreira'nın oyuncu sevgilisi Devrim Özkan, derbi öncesinde tribündeki yerini aldı. Torreira, ısınma sırasında tribünlerin önüne gelip Devrim Özkan'ın elini öptü, Devrim Özkan da Torreira'nın elini öptü

İkili bir süre konuştuktan sonra Torreira, saha içerisinde ısınmayı sürdürdü.

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