Torreira'ya şans öpücüğü: Devrim Özkan

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi şans öpücüğünü aldı.
Torreira'nın oyuncu sevgilisi Devrim Özkan, derbi öncesinde tribündeki yerini aldı. Torreira, ısınma sırasında tribünlerin önüne gelip Devrim Özkan'ın elini öptü, Devrim Özkan da Torreira'nın elini öptü
İkili bir süre konuştuktan sonra Torreira, saha içerisinde ısınmayı sürdürdü.
Torreira'nın oyuncu sevgilisi Devrim Özkan, derbi öncesinde tribündeki yerini aldı. Torreira, ısınma sırasında tribünlerin önüne gelip Devrim Özkan'ın elini öptü, Devrim Özkan da Torreira'nın elini öptü
İkili bir süre konuştuktan sonra Torreira, saha içerisinde ısınmayı sürdürdü.