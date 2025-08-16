15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Torreira: "Icardi'nin mutluluğu, bizim mutluluğumuz"

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü evinde 3-0 yendiği maçta Süper Lig'deki 100. maçına çıkan ve Mauro Icardi'nin golünde asist yapan Lucas Torreira, maçın ardından açıklama yaptı.

calendar 16 Ağustos 2025 00:14 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 00:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılılar'da 100. Süper Lig maçına çıkan ve Mauro Icardi'nin golünde asisti yapan Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalar yaptı. 

"ZORLANDIĞIMIZ ANLAR OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Torreira, "Ligde her maçı kazanmak istiyoruz. Zor maçlar oynuyoruz. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Sezon öncesi çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bu maçta zorlandığımız anlar oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha sonra 10 kişi oldukları için maçı koparmayı bildik. Çalışmaya devam etmeliyiz. Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi. 

"MAURO'NUN MUTLULUĞU, BİZİM MUTLULUĞUMUZ"

Mauro Icardi'nin geri dönmesi ve gol için kendisine teşekkür etmesi üzerine konuşan Uruguaylı, "Mauro'nun mutluluğu; Galatasaray'ın, bizim, taraftarın mutluluğu. Önemli bir kayıptı. Bizim için çok önemli bir figür. Zor bir dönem yaşadı, ona vermek istedim. Çok mutluyuz geri döndüğü için. Bu sezon nicelerinin ilki olsun diyorum" ifadelerini kullandı. 

