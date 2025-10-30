30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Torreira: "Çok güzel bir ülkedeyim!"

Lucas Torreira, ülkesinde bir radyo programına yaptığı açıklamada "Elimde sadece şükran sözcükleri var. Çok güzel bir ülkedeyim. Dünya Kupası hedefim var ama bütün odağım Galatasaray'da." dedi.

30 Ekim 2025 11:53
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, ailevi sebeplerden dolayı ülkesinde bulunduğu sırada Parque Indart'ta Rock and Gol Futbol'a özel bir röportaj verdi.

Yıldız futbolcu, yakın zamanda kalp krizi geçiren babasının sağlık durumuyla ilgili, "Şimdi daha sakin. Evet... Bu tür durumlar her zaman aşırıdır ve uzakta olmak insanı türlü türlü şeyler düşünmeye zorlar. Ama önemli olan yaşlı adamın istikrarlı olması, ailesi ve bolca sevgiyle çevrili olması ki şu anda buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"LİVERPOOL MAÇINDA KEYİF ALDIK"

Torreira, Galatasaray'ın bu sezon yakaladığı formla alakalı, "Çok iyi bir sezondu. Takım son lig maçını kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi mücadele ettik. Şimdi geri dönme, odaklanma ve gelecek hafta sonu oynanacak önemli maça hazırlanma zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

29 yaşındaki orta saha, Liverpool galibiyeti hakkında ise "Bizim için eşsiz bir maçtı. Dünyanın en iyi takımlarından birini yenmek için böyle oynamamız gerektiğini biliyorduk. Çok keyif aldık" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN ODAĞIM GALATASARAY'DA"

Türkiye'de çok fazla sevgi gördüğünü belirten Torreira, "Çok güzel bir ülkedeyim, çok sevgi dolu insanlarla birlikteyim ve özellikle ailemin içinde bulunduğu bu dönemde bana çok fazla sevgi gösterdiler. Elimde sadece şükran sözcükleri var" dedi.

Uruguaylı, Dünya Kupası hedeflerinden de bahsetti:

"Umarım, umarım gerçekleşir. Ama bugün odağım Galatasaray'da, orada başarılı olmak. Fırsat çıkarsa harika, çıkmazsa yaşadığım anın tadını çıkaracağım."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
