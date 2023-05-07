Toroğlu: 'Lale Orta, Bahattin Şimşek'i aradı mı?'

Giresunspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin devre arasında yorum yapan Erman Toroğlu, çarpıcı bir iddiada bulundu.



A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu, "Acaba maçın hakemini (Bahattin Şimşek) sabahleyin MHK Başkanı (Lale Orta) aradı mı? Ne tuhaf konuşuyorum değil mi... Bakalım, bakalım." ifadelerini kullandı.



"LALE ORTA, GÖZLEMCİYİ ARADI"



Erman Toroğlu, cumartesi günkü yayında da Lale Orta'nın bir büyük takımın maçı sonrası gözlemcilerini arayarak not telkininde bulunduğunu öne sürmüştü.



İşte Toroğlu'nın o ifadeleri:



"Bu sene Lale Orta ekibi geldikten sonra gözlemcilerden bazıları, bunların hangi maçlar olduğunu da biliyorum, maçları söylemiyorum ama büyük takım maçları olduğunu söyleyeyim sadece. Gözlemcinin birisi diğer gözlemciyi arıyor ne yapıyorsun ne ediyorsun diye birbirleriyle konuşuyorlar. Aslında bu yasak! Birisi bir maçla ilgili 3 tane siyah-beyaz hata var düşük puan vereceğim, diğeri de ben yüksek puan vereceğim diyor. Tamam nasıl bilirsen öyle yap diyorlar birbirlerine. Bunun üzerine düşük puan vericem ben diyen hakem raporunu yazıyor, ben yüksek puan vericem diyen hakem ise Lale Orta'yı arıyor. Diyor ki, benim öbür arkadaşım siyah-beyaz hatalar var diyerek düşük puanlı rapor yazacak diyor. Ben de yüksek vericem diyor. Bunun üzerine Lale Orta, düşük puan verecek olan gözlemciyi arıyor, puanını yükselt diyor. Yapamam diyor gözlemci ve sonra düşük puan veren gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Diğerine maç vermeye devam ediyorlar. Bu da eski bir FIFA hakemi"





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