Toprak Razgatlıoğlu'na Alanya'da coşkulu karşılama

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı.



Endonezya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayak yarışlarının ilkinde dünya şampiyonluğunu ilan eden ve 2021 sezonu genel klasmanında zirvede yer alan Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet konvoyu eşliğinde, kendisi için hazırlanan Atatürk Anıtı'ndaki tören alanına geldi.



Burada karşılanan Razgatlıoğlu, sevenleriyle fotoğraf çektirdi, şampiyonluk kupasını tören alanında bir kez daha kaldırdı.



Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Böyle bir karşılamanın kendisini duygulandırdığını anlatan Razgatlıoğlu, "Burada doğdum, büyüdüm. Böyle bir karşılama gerçekten hiç beklemiyordum. Hem şaşırdım, hem duygulandım hem de gerçekten mutlu oldum. Bu şampiyonluğu sadece kendi adıma kazanmadım. Çünkü biz şampiyon olduk. Bu hepimizin başarısı. O yüzden sadece kendi adıma sevinmiyorum. Ülkem ve Alanya adına çok seviniyorum. Çünkü inanılmaz bir şeyi başarmış olduk. Bu kategoride ilk defa bir Türk, dünya şampiyonu oldu." dedi.



Razgatlıoğlu, 13 yıl sonra yarıştığı Yamaha markasının da dünya şampiyonu olduğunu kaydederek, "Çok büyük bir başarı elde ettik. Bunun için de çok mutluyuz. Böyle bir karşılama için de herkese çok teşekkür ediyorum. 6 yıl sonra Jonathan Rea'nın önünde dünya şampiyonu olduk. Seneye daha iyisi için elimizden geleni yapacağız. Hiç bir zaman antrenmanları bırakmadım. Çünkü geçen sene neredeyse her gün antrenman yapıyordum. Şu anda bir aylık boşluğum var. Bu boşlukta birazcık antrenman ve tatil yapmak istiyorum. O yüzden de Alanya'ya geldim. Burası doğduğum büyüdüğüm ve en çok sevdiğim yer. Yeni sezonda elimizden geleni yapıp daha iyisi için savaş vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Toprak'ın başarısının kolay olmadığını belirterek, "Onunla ne kadar gurur duysak azdır. Özellikle motorun üzerinde yarışmak hiç kolay değil. Toprak, dünya şampiyonu olarak aramıza geldi. Rahmetli Arif kardeşimizin emaneti. O da bu gururu yaşamak isterdi. Allah rahmet eylesin kardeşimize." diye konuştu.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise hem bölgelerine hem de ülkeye büyük bir gurur yaşattığı için Toprak'a teşekkür etti. Toprak'ın çocukluğunu bildiklerini dile getiren Yücel, "Belki o zaman bunu hayal edemezdik ama bugün daha çok büyük şampiyonlukları ülkemize armağan edeceğini hayal edebiliyoruz." dedi.



Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de Toprak'ın 2021 Dünya Superbike Şampiyonu olarak ülkesini ve kendilerini gururlandırdığını vurguladı.



Kendisine ve ekibine teşekkür eden Ürkmezer "Daha nice başarılara, kazasız belasız hayırlı bir şekilde ulaşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.





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