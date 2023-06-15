Toplantıda olay tartışma! Büyükekşi: 'Beşiktaş umurumda değil'

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri için toplandığı görüşmede yaşanan diyaloglarla ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Sözcü'den Bahadır Çokişler'in haberinde; Ali Koç'un sözleri ile Beşiktaş'ı temsilen katılan Engin Baltacı ve Mehmet Büyükekşi arasındaki diyaloglar dikkat çekti. İşte o haber:
"Kulüpler Birliği Vakfı'nın son toplantısına Ahmet Nur Çebi'nin yerine Engin Baltacı gitmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de icraatlerini anlatmak için KBV toplantısına davetliydi. Toplantı öncesi başkanların Büyükekşi'ye destek olunduğunu gören Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç 'Arkadaşlar, hani Ahmet Nur Çebi'yi destekliyorduk? Ahmet Bey'e ayıp olmuyor mu?' dedi.
Büyükekşi bunu duyunca Koç'a 'Bana aday olun demediniz mi?', Koç da 'Aday olmak istiyorsanız olun' demiş.
BALTACI: "ÇEBİ'NİN YAKINLARINI ARAMIŞSINIZ"
'Burada anlatacaklarım, kulübümün kurumsal görüşüdür." diyen Baltacı 'Sayın Büyükekşi... Başkan Çebi'nin yakınlarını arayarak, şahsınıza tribünlerimizden küfür edildiğini ve bunun Çebi Başkan tarafından organize edildiğini söylemişsiniz. Bunu burada olan başkanlarımızdan birisi söyledi. Bu hoş olmayan bir suçlamadır. Bunu anlatan, kırgın olduğunuzu da söyledi. Çok üzüldüğümüzü bilin. Tribünlerimizin 32 bloğunun Konya maçında cezalı olduğunu ve bu koltuklarda başkalarına devredildiğini de unutmayın' dedi.
BALTACI: "BEŞİKTAŞ'I AŞAĞILAYAN SÖZLERİNİZ VAR"
Baltacı, 'TFF'nin yanlı, tarafgir tavırları, sizin de Beşiktaş'ı küçümseyen, aşağılayan sözleriniz var; camia şahsınıza yönelik büyük bir kırgınlık içindedir. Bu kırgınlığı aşmak için herhangi bir açıklama yapmayı, çıkıp Beşiktaş camiasına üzüntülerinizi ifade etmeyi neden düşünmediniz? Başka bir kulübün başkanı ne söylüyorsa dile getirdiniz...' ifadelerini kullandı.
BÜYÜKEKŞİ: "CAMİANIZ BANA TAKTI"
Salonda tansiyon yükselmiş ancak Baltacı'nın geri vitesi yok: 'Camiamız, başka bir kulübün ağzı ile konuştuğunuzu, Beşiktaş'ı 'o kulüp, bu kulüp' gibi söylemlerinizle aşağıladığınızı düşünenlerce Başkan Çebi'nin ailesine nasıl küfür edildiğini biliyor musunuz? Tribünlerden size gelen küfürlere üzülürüz ama sizin kızgın olmanızı anlayamayız. Beşiktaş'a kırgın olmanıza anlam veremiyoruz...'
Mehmet Büyükekşi, 'Ligden çekilen takımlarla ilgili alınan karar sonrası camianız bana taktı' diyerek kendini savundu.
BALTACI: "AKILSIZ DİYEREK SAYGISIZLIK YAPMIŞ OLURSUNUZ"
Baltacı, 'Açıklamanızda akıl dışı, mantık dışı derseniz kendinizi itiraf etmiş, bize de 'akılsız' diyerek saygısızlık yapmış olursunuz. Çarpıtıyorsunuz. Tarihleri karıştırıyorsunuz. 11 Şubat'ta bir kulübün istediği gibi karar verdiniz. O kulüple çok iyi ilişkiler içinde olduğunuz konuşuluyor. Toplantıdan ayrılıyorum. Beşiktaş olarak size destek vermiyoruz.' dedi.
BÜYÜKEKŞİ: "BEŞİKTAŞ UMURUMDA DEĞİL"
Büyükekşi, 'Sizin desteğinize ihtiyacımı yok beyefendi. Beşiktaş da umurumda değil.' cevabını verdi.
Baltacı ise ortamı germemek için cevap vermeyerek salonu terk etti."
Sözcü'den Bahadır Çokişler'in haberinde; Ali Koç'un sözleri ile Beşiktaş'ı temsilen katılan Engin Baltacı ve Mehmet Büyükekşi arasındaki diyaloglar dikkat çekti. İşte o haber:
"Kulüpler Birliği Vakfı'nın son toplantısına Ahmet Nur Çebi'nin yerine Engin Baltacı gitmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de icraatlerini anlatmak için KBV toplantısına davetliydi. Toplantı öncesi başkanların Büyükekşi'ye destek olunduğunu gören Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç 'Arkadaşlar, hani Ahmet Nur Çebi'yi destekliyorduk? Ahmet Bey'e ayıp olmuyor mu?' dedi.
Büyükekşi bunu duyunca Koç'a 'Bana aday olun demediniz mi?', Koç da 'Aday olmak istiyorsanız olun' demiş.
BALTACI: "ÇEBİ'NİN YAKINLARINI ARAMIŞSINIZ"
'Burada anlatacaklarım, kulübümün kurumsal görüşüdür." diyen Baltacı 'Sayın Büyükekşi... Başkan Çebi'nin yakınlarını arayarak, şahsınıza tribünlerimizden küfür edildiğini ve bunun Çebi Başkan tarafından organize edildiğini söylemişsiniz. Bunu burada olan başkanlarımızdan birisi söyledi. Bu hoş olmayan bir suçlamadır. Bunu anlatan, kırgın olduğunuzu da söyledi. Çok üzüldüğümüzü bilin. Tribünlerimizin 32 bloğunun Konya maçında cezalı olduğunu ve bu koltuklarda başkalarına devredildiğini de unutmayın' dedi.
BALTACI: "BEŞİKTAŞ'I AŞAĞILAYAN SÖZLERİNİZ VAR"
Baltacı, 'TFF'nin yanlı, tarafgir tavırları, sizin de Beşiktaş'ı küçümseyen, aşağılayan sözleriniz var; camia şahsınıza yönelik büyük bir kırgınlık içindedir. Bu kırgınlığı aşmak için herhangi bir açıklama yapmayı, çıkıp Beşiktaş camiasına üzüntülerinizi ifade etmeyi neden düşünmediniz? Başka bir kulübün başkanı ne söylüyorsa dile getirdiniz...' ifadelerini kullandı.
BÜYÜKEKŞİ: "CAMİANIZ BANA TAKTI"
Salonda tansiyon yükselmiş ancak Baltacı'nın geri vitesi yok: 'Camiamız, başka bir kulübün ağzı ile konuştuğunuzu, Beşiktaş'ı 'o kulüp, bu kulüp' gibi söylemlerinizle aşağıladığınızı düşünenlerce Başkan Çebi'nin ailesine nasıl küfür edildiğini biliyor musunuz? Tribünlerden size gelen küfürlere üzülürüz ama sizin kızgın olmanızı anlayamayız. Beşiktaş'a kırgın olmanıza anlam veremiyoruz...'
Mehmet Büyükekşi, 'Ligden çekilen takımlarla ilgili alınan karar sonrası camianız bana taktı' diyerek kendini savundu.
BALTACI: "AKILSIZ DİYEREK SAYGISIZLIK YAPMIŞ OLURSUNUZ"
Baltacı, 'Açıklamanızda akıl dışı, mantık dışı derseniz kendinizi itiraf etmiş, bize de 'akılsız' diyerek saygısızlık yapmış olursunuz. Çarpıtıyorsunuz. Tarihleri karıştırıyorsunuz. 11 Şubat'ta bir kulübün istediği gibi karar verdiniz. O kulüple çok iyi ilişkiler içinde olduğunuz konuşuluyor. Toplantıdan ayrılıyorum. Beşiktaş olarak size destek vermiyoruz.' dedi.
BÜYÜKEKŞİ: "BEŞİKTAŞ UMURUMDA DEĞİL"
Büyükekşi, 'Sizin desteğinize ihtiyacımı yok beyefendi. Beşiktaş da umurumda değil.' cevabını verdi.
Baltacı ise ortamı germemek için cevap vermeyerek salonu terk etti."
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