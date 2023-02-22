Tolunay Kafkas: 'Vedayı hak etmiyor muyum?'

Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi. Attila Gökçe, Milliyet'teki köşesinde Tolunay Kafkas dönemi için bir yazı kaleme aldı ve Tolunay Kafkas ile yaptığı görüşmeyi de okuyuculara aktardı.



Attila Gökçe'nin yazısındaki yer alan bölüm şu şekilde;



Ümit ve Genç Milli Takımlar Teknik Direktörü Tolunay Kafkas görevi bıraktı. A Milli Takım'a 17 futbolcu yetiştiren uluslararası turnuvalarda her yaş kategorisindeki başarılarla madalyalar kazanan Kafkas Hoca, kalbi kırılarak evine dönüyor: "Bir konuyu görüşmek üzere telefonla aradığım Hamit Altıntop (Hocam ben de seni arayacaktım. Başkanımız artık sizinle çalışmak istemiyor) dedi. Bu kadar mı olur yani! Ben bir el sıkışmayı vedayı ve helalleşmeyi hak etmiyor muyum?"



"Peki tazminatını aldı mı? "Milli görevin tazminatı olmaz" diyor Tolunay Hoca. Onun en çok üzüldüğü konu "Genç futbolcuların baba gibi sevdiği teknik ekibin en tecrübeli hocası Güngör Şahinkaya'nın da görevi bırakmak zorunda kalması"… Tolunay Kafkas'a teşekkür borçluyuz.



Yerine gelecek antrenör kimdir ne yapacak merak bile etmiyorum. Teknik eğitimin ve sistemin başındaki yanlış örnek süredursun merak edilecek ne kaldı ki!"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ