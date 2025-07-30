Tolunay Kafkas: 'Galatasaray'ın değişilmezi olur'

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki Arda Ünyay ile ilgili teknik direktör Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.
Sözcü'ye konuşan Kafkas'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ankaragücü'nde çalışırken kendisine formayı ilk ben verdim. Çok kaliteli bir oyuncu."
"KENDİNİ DAHA ÇOK GELİŞTİRECEK"
"Yetenekleri çok üst düzeyde. Galatasaray'da kendini daha çok geliştirecek. Çünkü çok klas futbolcularla antrenman yapıyor. Antrenmanlarda Icardi ve Osimhen'le mücadele edecek, bu da onu geliştirecek."
"DEĞİŞMEZ İSİMLERDEN BİRİ OLACAK"
"Rekabet ettiği kişiler çok kaliteli. Davinson Sanchez ve Abdülkerim'le rekabet ediyor. Bu isimler de oyununa çok şey katacaktır. Yeteneklerine çok inanıyoruz. Önümüzdeki yıllar içerisinde hem Milli Takım'ın hem Galatasaray'ın değişmez isimlerinden biri olacak."
Sözcü'ye konuşan Kafkas'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ankaragücü'nde çalışırken kendisine formayı ilk ben verdim. Çok kaliteli bir oyuncu."
"KENDİNİ DAHA ÇOK GELİŞTİRECEK"
"Yetenekleri çok üst düzeyde. Galatasaray'da kendini daha çok geliştirecek. Çünkü çok klas futbolcularla antrenman yapıyor. Antrenmanlarda Icardi ve Osimhen'le mücadele edecek, bu da onu geliştirecek."
"DEĞİŞMEZ İSİMLERDEN BİRİ OLACAK"
"Rekabet ettiği kişiler çok kaliteli. Davinson Sanchez ve Abdülkerim'le rekabet ediyor. Bu isimler de oyununa çok şey katacaktır. Yeteneklerine çok inanıyoruz. Önümüzdeki yıllar içerisinde hem Milli Takım'ın hem Galatasaray'ın değişmez isimlerinden biri olacak."