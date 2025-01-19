TOFAŞ, deplasmanda hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Karşıyaka'yı 93-81 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, deplasmanda hata yapmadı
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19 Ocak 2025 21:39

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Karşıyaka'ya konuk oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekipi 93-81 kazandı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 8, Hakan Sayılı 4, Thomas Akyazılı 23, Mc Dermott 7, Muhsin Yaşar 19, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 9, Mehmet Efe Demirel 2, Yalın Yıldız, Mert Celeb 9

TOFAŞ: Reed 17, Özgür Cengiz 1, Yiğitcan Saybir 14, Pasecniks 7, Obrien 8, Trifunovic 12, Demircan Demir 3, Tolga Geçim 10, Berk Demir 6, Bankston 15

1. Periyot: 17-24

Devre: 44-40

3. Periyot: 61-65

 



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