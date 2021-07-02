TOFAŞ, Amerikalı forvet Elgin Cook'u transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Amerikalı forvet Elgin Cook ile anlaştı.



TOFAŞ Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşında ve 1,97 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.



Oregon Üniversitesi mezunu olan ve 2017-2018 sezonunda Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final deneyimi yaşayan Cook, 2019-2020 sezonunda Rusya'da önce Avtodor Saratov, ardından da Unics Kazan için ter döktü.



Geride kalan sezon Lokman Hekim Fethiye Belediyespor forması giyen oyuncu, süre aldığı 29 maçta 15.9 sayı, 6.6 ribaund, 1.9 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.



