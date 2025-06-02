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Timberwolves, Durant ile Edwards'ı bir araya getirmeyi mi planlıyor?

Minnesota Timberwolves, NBA'de bu yazın en dikkat çeken süper yıldız hamlesine hazırlanıyor olabilir. The Stein Line yazarı Jake Fischer'a göre; Wolves, Kevin Durant'i Anthony Edwards'la eşleştirme fikrini ciddi şekilde masaya yatırdı.

calendar 02 Haziran 2025 11:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Timberwolves, Durant ile Edwards'ı bir araya getirmeyi mi planlıyor?
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Minnesota Timberwolves, NBA'de bu yazın en dikkat çeken süper yıldız hamlesine hazırlanıyor olabilir. The Stein Line yazarı Jake Fischer'a göre; Wolves, Kevin Durant'i Anthony Edwards'la eşleştirme fikrini ciddi şekilde masaya yatırdı.

Fischer, Minnesota'nın Şubat ayındaki takas döneminde Durant'ı kadroya katmak için Doğu Konferansı'ndan en az bir takımla temas kurduğunu belirtti. Plan, Phoenix Suns ile Timberwolves gibi lüks vergisi sınırını aşmış iki takım arasında üçlü bir yapı kurmak ve Durant'ı Minnesota'ya getirmekti.


Ancak bu yapı gerçekleşmedi ve Suns, Durant'ı kadroda tuttu. Yine de Phoenix'in Booker merkezli bir yapılanma planladığı ve Durant için açık bir yol aradığı biliniyor. Bu nedenle, yaz döneminde takas ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.

Minnesota tarafı ise Batı Konferansı finallerinde elenerek sezonu tamamladı ve bir üst seviyeye geçmek için kadroda yeniden yapılanma sinyalleri veriyor. Her ne kadar Durant kağıt üzerinde ideal parça gibi görünmese de, Edwards'ın yanına tecrübeli ve hâlâ elit seviyede katkı verebilecek bir süper yıldız getirmek, Wolves'un hedefleriyle örtüşüyor.

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