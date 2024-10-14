Fenerbahçe'den Roda'ya kiralanan Tiago Çukur, Hollanda'da kendini buldu...
Sarı-Lacivertliler, 2022'de o dönem ilk kez A Milli Takım'a da seçilen Tiago Çukur'u Watford'dan büyük umutlarla transfer etmişti.
TIAGO'DAN İYİ BAŞLANGIÇ
Genç forvet, Dender, Beveren ve Ümraniyespor'a kiralandıktan sonra bu yaz geri alma opsiyonu Sarı-Lacivertliler'de olma şartıyla bedelsiz olarak Roda'ya gitti. 21 yaşındaki oyuncu, yeni takımına iyi bir başlangıç yaptı. Tiago, Hollanda 2. Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 2 kez fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı. Roda, ligde 9 hafta sonunda 13 puanla 9. sırada yer alıyor.
Sarı-Lacivertliler, 2022'de o dönem ilk kez A Milli Takım'a da seçilen Tiago Çukur'u Watford'dan büyük umutlarla transfer etmişti.
TIAGO'DAN İYİ BAŞLANGIÇ
Genç forvet, Dender, Beveren ve Ümraniyespor'a kiralandıktan sonra bu yaz geri alma opsiyonu Sarı-Lacivertliler'de olma şartıyla bedelsiz olarak Roda'ya gitti. 21 yaşındaki oyuncu, yeni takımına iyi bir başlangıç yaptı. Tiago, Hollanda 2. Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 2 kez fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı. Roda, ligde 9 hafta sonunda 13 puanla 9. sırada yer alıyor.