Tiago Çukur, Hollanda'da kendini buldu!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı olarak kadrosuna kattığı Tiago Çukur, kendisinden beklenilen performansı gösteremeyince başka takımlara kiralanmıştı. Tiago, Hollanda'da kendine geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Tiago Çukur, Hollanda'da kendini buldu!
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14 Ekim 2024 15:40
Fenerbahçe'den Roda'ya kiralanan Tiago Çukur, Hollanda'da kendini buldu...

Sarı-Lacivertliler, 2022'de o dönem ilk kez A Milli Takım'a da seçilen Tiago Çukur'u Watford'dan büyük umutlarla transfer etmişti.

TIAGO'DAN İYİ BAŞLANGIÇ

Genç forvet, Dender, Beveren ve Ümraniyespor'a kiralandıktan sonra bu yaz geri alma opsiyonu Sarı-Lacivertliler'de olma şartıyla bedelsiz olarak Roda'ya gitti. 21 yaşındaki oyuncu, yeni takımına iyi bir başlangıç yaptı. Tiago, Hollanda 2. Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 2 kez fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı. Roda, ligde 9 hafta sonunda 13 puanla 9. sırada yer alıyor. 

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