THY Euroleague'de play-off heyecanı başlıyor!

Basketbol THY Euroleague'de play-off etabı 22 Nisan Salı günü başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Euroleague'de play-off heyecanı başlıyor!
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21 Nisan 2025 13:59

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off etabı, 22 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. 

Dörtlü Final'e yükselecek takımların belirleneceği play-off etabında ilk maçlar, 22 Nisan Salı günü oynanacak.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile ilk maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. 

Sezonu 6. sırada tamamlayarak direkt play-off bileti alan Anadolu Efes ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile Yunanistan'da karşı karşıya gelecek. 

THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçlarının programı şu şekilde:

22 Nisan Salı:

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik) 

21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA) 

23 Nisan Çarşamba: 

20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)

21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)

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