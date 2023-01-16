THY, çeyrek final için sahaya çıkıyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında 17 Ocak Salı günü Fransa'nın Terville Florange ekibini ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Fransa'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Türk Hava Yolları, yarınki mücadeleden de galibiyetle ayrıldığı takdirde çeyrek finale yükselecek.
Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Fransa'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Türk Hava Yolları, yarınki mücadeleden de galibiyetle ayrıldığı takdirde çeyrek finale yükselecek.
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