Thompson: "DeRozan, bu sezon net MVP!"

Chicago Bulls pivotu Tristan Thompson, DeMar DeRozan'ın "bu sezonun MVP'si" olduğunu söyledi.



The Chicago Tribune'den Julia Poe ile konuşan Thompson, DeRozan'a büyük övgüler yağdırarak, sahada Zach LaVine, Lonzo Ball veya Alex Caruso olmadan takıma liderlik etmenin kolay bir iş olmadığını açıkladı:



"O benim gözümde ligin MVP'si. Net. Zach, Zo ve AC yokken takımın kontrolünü eline alarak bu gemiyi doğru şekilde yönlendirebiliyor olması, bir MVP'nin yapacağı şeydir."



Chicago 39-21'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alıyor ve DeRozan ise 28.3 sayı, 5.2 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarına sahip.



