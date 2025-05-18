Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 1-0 yenen Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, 60 puana ulaştıklarını ve bunun inanılmaz bir şey olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, maça iyi başladıklarını anlattı.



İlk yarıda Sivasspor'a baskı kurduklarına işaret eden Reis, "Almış olduğumuz galibiyetle 60 puana ulaştık, bu inanılmaz bir şey. Çok çılgınca bir sezon oldu diyebilirim. Sezon boyunca göstermiş olduğumuz ve bugün aldığımız galibiyetten dolayı futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Maçta yakalamış olduğumuz başka pozisyonlar da vardı. Bunları değerlendiremedik. Oynamamız gereken 2 maç daha var." ifadelerini kullandı.



