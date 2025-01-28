Thomas, NBA yolunda G League'de yine şans buldu!

Serbest oyuncu Isaiah Thomas'ın, Utah Jazz'in G League takımı Salt Lake City Stars ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Thomas, NBA yolunda G League'de yine şans buldu!
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28 Ocak 2025 12:44
Serbest oyuncu Isaiah Thomas'ın, Utah Jazz'in G League takımı Salt Lake City Stars ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Thomas'ın G League'den Salt Lake City Stars ile anlaştığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Phoenix Suns ile altı maçta forma giyen Thomas, takıma katılmadan önce Stars ile dört maçta oynamıştı.

7 Şubat'ta 36 yaşına girecek olan Thomas'ın, G League'i sezonun geri kalanında tekrar bir NBA anlaşması bulabilmek adına bir basamak olarak kullanmayı umduğu söyleniyor.

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