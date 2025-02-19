Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi dünyaca ünlü yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı.
Hacıosmanoğlu, "Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Sizce TFF'nin yabancı hakem kararı doğru mu? Yazın, yorumlarınızı bu haber içerisinde milyonlara duyuralım.
Pusat47
Bir Fenerli olarak yanlış karar... Tek maç üzerinden olmaz o işler... Genel olarak hakemlerimiz kötü, sezon genelinde yabancı hakem olsa daha iyi olurdu.. Bu maçı kim kazanırsa kazansın sonraki maçlarda yine hakemler konuşulacak hatalar yapıcaktır.
Hsynkls
Kesinlikle doğru. Zaten maçı yönetmek isteyen Türk hakem yok. En azından niyet okuma olmayacak.
Ahmet1907
Çok doğru, bence atanması gereken hakem Marciniak.
Objektif Futbolsever
Kararın doğruluğu yanlışlığından ziyade, Acun Ilıcalı açıklama yapıyor aynı hafta yabancı var kararı veriliyor, yine açıklama yapıyor birkac gün sonra yabancı orta hakem geliyor. Acun Ilıcalı medya patronu, yani iletişim sektöründe, bu kararların önceden alınacağını bilmese bu açıklamaları yapmaz, bu durum yabancı hakem gelip gelmemesinden çok daha önemli bir durum bana göre...
aslanking10
Burada sıkıntı doğrusu yanlışı değil, sıkıntı bu TFF'nin yanlı yönetim göstermesi. Fenerbahçe'nin her istediğini yerine getirmesi ve hakemin de yine Fenerbahçe'nin istediği biri olacağıdır, bu kadar basit.
psg-gs
Bu nasil iş arkadaş? Sezonun ilk derbisinde siz yerli hakem ile farkı önleyin, şimdi deplasmanda yabancı hakem isteyin! Ne güzel iş! O maçta yabancı hakem olsaydı belki 5-0 bitecekti maç! İkili averajin önemli oldugu bir yarışta çok anlamsız bir karar.. Bu ligde, bu federasyonla, Fener ne derse o oluyor zaten...
Huseyin1905
Fenerbahçe istiyor diye herşeyi onların istediği gibi yapmamalı; federasyon değil, FENERasyon olmuş
SELO
Oh ne güzel iş, kendi sahanda her türlü avantajı kullanacaksın ve olmadık penaltı alıp farkın açılmasını engelleyeceksin ama iş deplasmana geldiğinde ağlayıp yakarıp yabancı hakem getirteceksin! Anlamayanlara anlatalım, sorun Türk veya yabancı olması değil. GS için sorun sizin niye her istediğiniz oluyor, neden ilk maçta yabancı hakem yoktu ozaman?
k8FF
Zaten ülke futbolu kaosa gidiyor, daha kötü olayların önüne geçmek adına doğru karar lakin Slovenya'da takım satın almış Fenerbahçe Asbaşkanı var. Bu durumda nasıl olur da o ülke hakemi adaylar arasında olur anlamak mümkün değil. Eğer ki o hakem de karar kılınırsa çok daha büyük bir kaos ortamı oluşur.
sd44
Şimdi bu derbiyi yabancı hakemi atayacaklar, sonra ne olacak? Lig bitene kadar GÜVENMEDİĞİ Türk hakemlerle nasıl devam edecekler?
tFWarx
Alınan karar doğru, doğru olmasına da federasyon doğru değil. Okan Buruk ve Galatasaray hakkında ileri geri konuşan tehdit eden, bugün herkese eşit mesafedeyiz diyor yersen...
F38ck
Çok doğru bi karar... Özellikle bu ortamda... Hem belki de varsa kötü niyetli hakemlerimiz kendine çekidüzen verir.
Hacıosmanoğlu, "Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Sizce TFF'nin yabancı hakem kararı doğru mu? Yazın, yorumlarınızı bu haber içerisinde milyonlara duyuralım.
Pusat47
Bir Fenerli olarak yanlış karar... Tek maç üzerinden olmaz o işler... Genel olarak hakemlerimiz kötü, sezon genelinde yabancı hakem olsa daha iyi olurdu.. Bu maçı kim kazanırsa kazansın sonraki maçlarda yine hakemler konuşulacak hatalar yapıcaktır.
Hsynkls
Kesinlikle doğru. Zaten maçı yönetmek isteyen Türk hakem yok. En azından niyet okuma olmayacak.
Ahmet1907
Çok doğru, bence atanması gereken hakem Marciniak.
Objektif Futbolsever
Kararın doğruluğu yanlışlığından ziyade, Acun Ilıcalı açıklama yapıyor aynı hafta yabancı var kararı veriliyor, yine açıklama yapıyor birkac gün sonra yabancı orta hakem geliyor. Acun Ilıcalı medya patronu, yani iletişim sektöründe, bu kararların önceden alınacağını bilmese bu açıklamaları yapmaz, bu durum yabancı hakem gelip gelmemesinden çok daha önemli bir durum bana göre...
aslanking10
Burada sıkıntı doğrusu yanlışı değil, sıkıntı bu TFF'nin yanlı yönetim göstermesi. Fenerbahçe'nin her istediğini yerine getirmesi ve hakemin de yine Fenerbahçe'nin istediği biri olacağıdır, bu kadar basit.
psg-gs
Bu nasil iş arkadaş? Sezonun ilk derbisinde siz yerli hakem ile farkı önleyin, şimdi deplasmanda yabancı hakem isteyin! Ne güzel iş! O maçta yabancı hakem olsaydı belki 5-0 bitecekti maç! İkili averajin önemli oldugu bir yarışta çok anlamsız bir karar.. Bu ligde, bu federasyonla, Fener ne derse o oluyor zaten...
Huseyin1905
Fenerbahçe istiyor diye herşeyi onların istediği gibi yapmamalı; federasyon değil, FENERasyon olmuş
SELO
Oh ne güzel iş, kendi sahanda her türlü avantajı kullanacaksın ve olmadık penaltı alıp farkın açılmasını engelleyeceksin ama iş deplasmana geldiğinde ağlayıp yakarıp yabancı hakem getirteceksin! Anlamayanlara anlatalım, sorun Türk veya yabancı olması değil. GS için sorun sizin niye her istediğiniz oluyor, neden ilk maçta yabancı hakem yoktu ozaman?
k8FF
Zaten ülke futbolu kaosa gidiyor, daha kötü olayların önüne geçmek adına doğru karar lakin Slovenya'da takım satın almış Fenerbahçe Asbaşkanı var. Bu durumda nasıl olur da o ülke hakemi adaylar arasında olur anlamak mümkün değil. Eğer ki o hakem de karar kılınırsa çok daha büyük bir kaos ortamı oluşur.
sd44
Şimdi bu derbiyi yabancı hakemi atayacaklar, sonra ne olacak? Lig bitene kadar GÜVENMEDİĞİ Türk hakemlerle nasıl devam edecekler?
tFWarx
Alınan karar doğru, doğru olmasına da federasyon doğru değil. Okan Buruk ve Galatasaray hakkında ileri geri konuşan tehdit eden, bugün herkese eşit mesafedeyiz diyor yersen...
F38ck
Çok doğru bi karar... Özellikle bu ortamda... Hem belki de varsa kötü niyetli hakemlerimiz kendine çekidüzen verir.