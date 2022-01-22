TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, vefatının 5. yılında İlhan Cavcav için bir anma mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
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22 Ocak 2022 16:21
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlhan Cavcav için anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfının Onursal Başkanı, adını Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna vermekten onur duyduğumuz merhum İlhan Cavcav'ı aramızdan ayrılışının beşinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

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