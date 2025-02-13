TFF'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Türk hakem kararı

Sezonun kilit maçı olarak görülen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.
DERBİYE TÜRK HAKEM
İbrahim Seten'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Türk hakem atama kararı aldı.
Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
SAHADAN ÇEKİLMEYE DEV CEZA
Öte yandan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası bu kararı bir süreklilik yaratmaması adına sahadan çekilme kararının yaptırımlarını arttırmaya karar verdi.
TFF, gelecek sezondan itibaren takımını sahadan çeken başkana ekstra 1 yıl hak mahrumiyeti, takımına ise 9 puan silme cezası verme kararı aldı.
DERBİYE TÜRK HAKEM
İbrahim Seten'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Türk hakem atama kararı aldı.
Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
SAHADAN ÇEKİLMEYE DEV CEZA
Öte yandan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası bu kararı bir süreklilik yaratmaması adına sahadan çekilme kararının yaptırımlarını arttırmaya karar verdi.
TFF, gelecek sezondan itibaren takımını sahadan çeken başkana ekstra 1 yıl hak mahrumiyeti, takımına ise 9 puan silme cezası verme kararı aldı.
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