TFF'den Adidas ile üç yıllık anlaşma

Türkiye Futbol Federasyonu ile Adidas arasında yeni sezon öncesi anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte üç yıl boyunca profesyonel ligler ve kupalarda Adidas'ın maç toplarının kullanılacağı açıklandı.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Futbolumuzun ve oyuncularımızın gelişimini sağlamak istiyoruz. Teknolojinin en güzel imkanlarını kullanmak istiyoruz. Adidas ile anlaşmamızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni sezonda liglerimiz Adidas toplarıyla oynanacak." ifadelerini kullandı.Adidas Türkiye Yeni Genel Müdürü Hakan Atalay basın toplantısında "Önümüzdeki üç sezon boyunca tüm profesyonel lig ve kupa maçları Adidas toplarıyla oynanacak." açıklamasını yaptı.